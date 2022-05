Was den 1. FC Magdeburg gegen Borussia Dortmund II erwartet

Nach den umkämpften Spielen zuletzt trifft der 1. FC Magdeburg in der 3. Liga heute auf den Aufsteiger Borussia Dortmund II. Der Gegner tritt aktiver auf und verfolgt einen anderen Spielansatz. Dieser kann der FCM-Offensivreihe um Baris Atik (am Ball) entgegenkommen und im Heimspiel Räume verschaffen.

Magdeburg - Es war eine ungewohnte Leere auf dem Trainingsplatz der MDCC-Arena. Anzutreffen sind dort in der Regel die Fußballer des 1. FC Magdeburg, die sich auf ihre Spiele vorbereiten. So auch für das heutige Drittliga-Heimduell gegen Borussia Dortmund II (14 Uhr/MagentaSport). Doch am Donnerstag war es anders als sonst, als das Sturmtief „Ylenia“ für Wirbel sorgte – auch bei den Blau-Weißen, die ihre Pläne anzupassen wussten und eine Indoor-Einheit absolvierten.