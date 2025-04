In dieser Woche sind die Lizenzen für die Saison 2025/2026 ein großes Thema in Fußball-Deutschland. Die Volksstimme ordnet in Bezug auf den 1. FC Magdeburg ein.

Magdeburg - Am Dienstag hatte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bereits bekanntgegeben, keinem Bewerber für die neue Saison in der 1. und 2. Bundesliga die Lizenz verweigert zu haben. Gleichwohl teilte der Verband mit, dass einige Vereine Bedingungen oder Auflagen erfüllen müssen. Am Mittwoch gab der 1. FC Magdeburg dann bekannt: Er hat die Lizenz für beide Ligen mit Auflagen erhalten. Doch was ist der Unterschied zwischen Bedingungen und Auflagen?