Was ist dran am Wechsel-Gerücht um FCM-Keeper Reimann?

Dominik Reimann absolvierte in dieser Saison alle drei DFB-Pokalspiele des Clubs und steht zudem bei 15 von 15 möglichen Einsätzen in der Liga.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wie die „kicker“ berichtet soll sich Bundesligist VfL Wolfsburg für Dominik Reimann interessieren. So komme der Keeper des 1. FC Magdeburg als neue Nummer zwei infrage, die die Niedersachsen offenbar für die neue Saison suchen. Der spielstarke Reimann hätte die Wölfe in diesem Fall mit seinen zahlreichen starken Leistungen in dieser Saison überzeugt. Aber auch Ron-Thorben Hoffmann von Eintracht Braunschweig und Julian Krahl vom 1. FC Kaiserslautern soll der VfL auf dem Zettel haben. Torwartscout Mathias Hain habe sich die Zweitliga-Partie zwischen Magdeburg und dem FCK (4:1) am Sonnabend im Stadion angeschaut, um Krahl und Reimann zu beobachten.