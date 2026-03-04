Analyse zur Formschwäche Der starke FCM-Dezember: Was lief damals so viel besser als aktuell?
Der 1. FC Magdeburg hatte vor dem Jahreswechsel gezeigt, mehrere Partien hintereinander punkten zu können. Was hat sich seitdem zum Negativen verändert?
04.03.2026, 20:30
Magdeburg - Sie sorgen für Hoffnung, doch sie geben auch Rätsel auf: die starken Wochen des 1. FC Magdeburg zum Ende des vergangenen Kalenderjahres. Außenbahnspieler Philipp Hercher erinnerte nach der 1:3-Heimpleite gegen Karlsruhe am Sonntag daran, „wie wir in der Phase drin waren“.