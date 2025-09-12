weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Analyse der FCM-Pleite: Raketen helfen nur Bielefeld

Der 1. FC Magdeburg muss sich auch in Bielefeld geschlagen geben. Erst feiern die blau-weißen Fans mit einem Feuerwerk, dann schlagen die Gastgeber erbarmungslos zu.

12.09.2025, 22:20
So sah es kurz nach der Halbzeitpause im und rund um den Gästeblock aus. (Foto: Imago Images/Noah Wedel)

Bielefeld/Magdeburg - Aus dem Kreis seiner fünf Mittelstürmer im Kader hat sich Trainer Markus Fiedler für den Japaner Ado Onaiwu und den Würzburger Maximilian Breunig entschieden – die späten Wechsler zum 1. FC Magdeburg, die am Freitagabend auf der Bielefelder Alm ihr Debüt im blau-weißen Trikot geben durften. „Sie haben im Training einen guten Eindruck hinterlassen“, begründete der 39-jährige Coach bei „Sky“ seine Wahl.