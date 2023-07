Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Fieberbrunn - Mohammed El Hankouri ist aus privaten Gründen nicht mit ins Trainingslager nach Fieberbrunn (Österreich) gereist. Die Rückkehr des 26-Jährigen in den Kader des 1. FC Magdeburg „lässt sich nicht vorhersehen“, berichtet Trainer Christian Titz. Der 52-Jährige erfreute sich in der Vorsaison an der Variabilität seines Schützlings, der mehrere Positionen bekleidete. El Hankouri spielte im Sturm, aber auch als Außenverteidiger. Auf dieser Position möchte Blau-Weiß nachlegen.