Welche Erinnerung FCM-Spieler Korbinian Burger ans Olympiastadion hat

Korbinian Burger reist mit dem 1. FC Magdeburg am kommenden Sonnabend in seine Heimat. Es geht in der 3. Liga zu Türkgücü München ins Olympiastadion, wo der FCM-Verteidiger als Kind etwas Kurioses erlebt hat.

Reist mit dem 1. FC Magdeburg am Sonnabend ins Olympiastadion: Korbinian Burger, der eine besondere und kuriose Erinnerung aus Kindheitstagen an die Spielstätte hat.

Magdeburg - Korbinian Burger tritt Reise zum kommenden Spiel mit großer Vorfreude an. Der 26-Jährige gastiert am Sonnabend ab 14 Uhr mit dem 1. FC Magdeburg in der 3. Liga bei Türkgücü München. Damit geht es für den Abwehrspieler mit den Blau-Weißen ins Olympiastadion. Genau an diesen Ort hat Burger eine spezielle, weil kuriose Erinnerung aus Kindheitstagen.