Welche Spieler den 1. FC Magdeburg im Winter verlassen könnten

Die Winterpause bietet für die Fußballer immer auch Zeit und Möglichkeit, um am Kader nachzujustieren. So auch beim Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg. Zwar betont Sportchef Otmar Schork, dass die Verantwortlichen glücklich mit dem aktuellen Kader sind. Zugleich bietet er unzufriedenen Akteuren aber Gespräche über die Zukunft ab. Mögliche Kandidaten für Abgänge im Winter gibt es einige.

Magdeburg - Ob auf dem Laufband in Hannover, auf Wanderung durch die Tiroler Alpen oder im Fitnessstudio in Zürich – die Drittliga-Profis des 1. FC Magdeburg sind in der kurzen Winterpause weit verstreut, betätigen sich aber nichtsdestotrotz sehr sportlich. Und gewiss werden sie sich ihre Gedanken machen, wie es für sie persönlich ab dem 2. Januar weitergehen wird, wenn die Blau-Weißen mit dem Trainingslager in der Türkei in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte starten.