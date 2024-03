Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Stürmer Luca Schuler muss wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel beim SC Paderborn eine Zweitliga-Partie zuschauen. Dies hat der 1. FC Magdeburg am Dienstag mitgeteilt. Im Angriff könnten sich gegen den 1. FC Nürnberg am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) also ein anderer Akteur in den Vordergrund spielen – zumal Schuler zuletzt weiter Ladehemmung hatte. In der Rückserie gelang dem 24-Jährigen noch kein Treffer. Seit dem 2:0 in Osnabrück am 25. November hat er nicht mehr im Unterhaus eingenetzt.