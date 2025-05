Magdeburgs Coach Titz hat keine Angst, in Paderborn seine vierte Karte zu sehen. Spieler der Blau-Weißen könnten in Ostwestfalen hingegen ihre fünfte Gelbe bekommen.

Magdeburg - Darauf, dass er bei einer Gelben Karte an diesem Sonnabend in Paderborn (13 Uhr/Sky) beim letzten Saisonspiel gegen Düsseldorf gesperrt wäre, blickt FCM-Coach Christian Titz entspannt. Sehr, sehr entspannt sogar. Schließlich scherzt er im Zusammenhang mit dieser Thematik. Die Trainerkollegen beim 1. FC Magdeburg hätten ihm angesichts seiner drei Karten den ein oder anderen Spruch gedrückt, erzählt Titz. Der Chefcoach bot ihnen daraufhin humorvoll an, zu wetten, keine weitere Gelbe zu bekommen: „Sie haben aber gesagt, dass ich das nicht machen darf, weil sonst stehen sie hinten von der Bank auf und machen Theater, damit ich meine Gelbe Karte bekomme und sie ihr Ziel erreichen“, so Titz begleitet von einem Lächeln.