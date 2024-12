Magdeburg - Dass Pierre Nadjombe total entspannt ist? Nein, das erlebt Trainer Christian Titz nicht. Natürlich freute sich der junge Außenverteidiger über seine ersten Einsätze in Liga zwei. In den vergangenen drei Partien des 1. FC Magdeburg wurde er immer eingewechselt. Doch der 21-Jährige will mehr. Und so beobachtet sein Coach „einen Mix aus einer Lockerheit und einer großen Fokussierung“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.