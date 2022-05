Weshalb Dominik Reimann beim 1. FC Magdeburg ein Lob erhält

War in den wichtigen Situationen zur Stelle: Dominik Reimann (Mitte). Der Torhüter des 1. FC Magdeburg entschärfte hier beim 2:0-Heimsieg den Schuss von Justin Njinmah (links) und sorgte dafür, dass hinten mal wieder die Null stand.

Magdeburg - Torhüter sind bekanntlich eine besondere Spezies. Ihre Aufgabe ist simpel, aber wichtig zugleich und wird oft kritisch beäugt: Sie sollen Gegentore verhindern. Dieser Funktion kam im jüngsten Spiel des 1. FC Magdeburg auch Dominik Reimann auf alle Fälle nach. Der Torhüter parierte in wichtigen Aktionen beim 2:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund II. Und hielt so seinen Kasten in der 3. Liga ein weiteres Mal sauber.