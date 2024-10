Magdeburg. - Den gemeingefährlichen Abspielfehler will auch Steffen Baumgart verhindern. Der Coach des Hamburger SV hat in diesem Element ein schwieriges Erbe angetreten, sind die Hanseaten doch unter seinem Vorgänger Tim Walter aufgrund unpräziser Pässe in der Vergangenheit kläglich an den eigenen Aufstiegsambitionen gescheitert. Und nun, mit dem Ausfall des Torgaranten Robert Glatzel, fehlt dem Tabellenfünften der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur ganz viel Präsenz in der gegnerischen Box, sondern eben auch eine omnipräsente Anspielstation.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.