Magdeburg - Mit so einem Auftakt hatte Daniel Wölfel wahrlich nicht gerechnet. „Nach der Winterpause ist es wie vor dem Start einer Saison – man weiß nie so genau, wo man gerade steht“, sagt der A-Junioren-Trainer des 1. FC Magdeburg. Umso positiver überrascht war der 35-Jährige vom 10:1-Kantersieg, mit dem seine Mannschaft am Sonnabend zu Gast beim FC Rot-Weiß Erfurt in die zweite Saisonhälfte gestartet ist. „Über so ein Ergebnis freut man sich natürlich“, erklärt Wölfel und relativiert zugleich: „Doch in den ersten 50 Minuten war es nicht so deutlich, wie es der Endstand sagt.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.