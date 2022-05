Wie sich Korbinian Burger zum Anker des 1. FC Magdeburg entwickelt hat

Bis Oktober kam Korbinian Burger beim FCM gar nicht zum Einsatz, nun allerdings ist er gesetzt. In sieben der letzten acht Partien kam der Verteidiger über die volle Distanz zum Einsatz. Eine Entwicklung, die der 26-Jährige so kaum für möglich gehalten hätte.

Viele körperliche Duelle hat sich Korbinian Burger (rechts) am Sonnabend im Spitzenspiel gegen Saarbrücken mit Adriano Grimaldo geliefert – häufig ging der Magdeburger Verteidiger als Sieger hervor.

Magdeburg - Als am Sonnabend der Schlusspfiff in der MDCC-Arena ertönte, riss Korbinian Burger sofort die geballten Fäuste in die Höhe. Mit einem strahlenden Lächeln machte sich der Verteidiger des Tabellenführers 1. FC Magdeburg wenig später nach dem gewonnenen Drittliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken auf die Stadionrunde.