Magdeburg. - Christian Titz ist derzeit sehr zufrieden mit seinen Kadermöglichkeiten. So bieten sich dem Trainer des 1. FC Magdeburg zum Beispiel im Angriff viele Optionen. Es stellt sich etwa die Frage: Wen lässt der 52-Jährige am Sonntag in Paderborn (13.30 Uhr/Sky) auf der Außenbahn beginnen? Und die Antwort könnte lauten: Tatsuya Ito. Denn dieser hatte beim 3:0 gegen Schalke herausgeragt und den Coach ins Schwärmen gebracht: „,Tatsu’ ist als kleiner und dribbelstarker Spieler sehr schwer zu verteidigen.“

Beim Heimerfolg gegen die Gelsenkirchener war der Japaner zudem Teil eines außergewöhnlichen Ereignisses in der 76. Minute: Schließlich nahm Titz mit Ito, Baris Atik sowie Luca Schuler alle drei Offensivakteure gleichzeitig runter. Für frischen Wind sollten nun Xavier Amaechi, Jason Ceka und Luc Castaignos sorgen. Und genau das ging auf. „Als wir die vordere Dreierreihe gewechselt haben, waren wir wieder klarer im Anlaufen und Umschalten drin“, so Titz.

Das Gelingen dieser Idee bewies einmal mehr: Besonders im Angriff ist der Club nicht nur breit, sondern auch qualitativ gut aufgestellt. Unstrittig: Vize-Kapitän Baris Atik hat einen Stammplatz sicher. Auf der Neun ist Luca Schuler derzeit erste Wahl und Luc Castaignos die Alternative. Und bei der verbleibenden freien Stelle auf der Außenbahn heißt es für das Trainerteam aktuell: Aus drei mach’ eins. Denn hier gibt es mit Amaechi, Ceka und Ito drei starke Varianten.

Ito überzeugt gegen Schalke als Tempomacher

Amaechi hat sich im Laufe der Saison zu einer potenziellen Stammkraft gemausert und häufig überzeugt. Ceka gelangen in der Hinserie fünf Assists sowie ein Treffer. Und der bisherige Joker Ito hat gegen S04 bewiesen, wie gut er auch von Beginn an wirbeln kann. Titz setzte ihn bei der Partie bewusst als Tempomacher gegen die Dreierkette in der Schalker Innenverteidigung ein sowie mit der Hoffnung, dass er gedoppelt wird und sich dadurch Räume ergeben. Doch ein Ito in dieser Verfassung kann jedem Zweitligisten Probleme bereiten. Und gerne möchte der Dribbler in der ersten Elf bleiben. „Es war nur ein Spiel, und es geht weiter“, richtete er den Blick nach dem Heimerfolg direkt nach vorne.

Auch darüber hinaus ist der Konkurrenzkampf ausgeprägt. Entsprechend muss das Trainerteam darauf achten, alle Spieler im 29-Mann-Kader bestmöglich zufriedenzustellen. Mit Ahmet Arslan hatte den Club im Januar ein unglücklicher Reservist in Richtung Dresden verlassen. „Im bisherigen Verlauf der Saison kam Ahmet nicht so zum Zuge, wie wir uns das beidseitig erhofft hatten“, erklärte Sportchef Otmar Schork damals.

Derzeit scheinen Ersatzspieler jedoch nicht für Unruhe zu sorgen. Vielmehr wirkt das Team weiter wie eine geschlossene Einheit. Überhaupt nehmen weder Schork noch Titz die Konkurrenzlage als störend wahr – im Gegenteil. Schließlich sorgt das Gedränge für Elan der Akteure. Und für ein breites Team haben sich die Verantwortlichen ja bewusst entschieden. „Unser Kader ist von dem Tag an, wo ich gekommen bin, so groß“, blickte Titz auf seinen Start im Februar 2021 zurück. Seit jeher schätzt es der Coach, viele Optionen zu haben. Und derzeit ist er eben besonders zufrieden.