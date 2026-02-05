Mit Greuther Fürth hatte Wolfgang Seguin in der Vergangenheit einen sehr schönen Berührungspunkt. Vor dem Spiel am Freitag macht er seinen Glaube an die Rettung des 1. FC Magdeburg im Unterhaus deutlich.

FCM-Legende Seguin ist trotz aller Abstiegsangst vom Klassenerhalt überzeugt

Wolfgang "Paule" Seguin möchte bei aller Sympathie für Fürth am Freitag nur einen siegen sehen: seinen 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - "Da hätte vor drei Wochen zum Rückrundenbeginn wohl niemand dran gedacht, dass der 1. FC Magdeburg so schnell wieder in akute Abstiegsgefahr gerät. Fünf Spiele ohne Niederlage, davon vier Siege, ließen manchen schon von besseren Zeiten träumen.