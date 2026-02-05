weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Wolfgang Seguin ist vom Klassenerhalt des FCM überzeugt

Kolumne: "Dreierkette" FCM-Legende Seguin ist trotz aller Abstiegsangst vom Klassenerhalt überzeugt 

Mit Greuther Fürth hatte Wolfgang Seguin in der Vergangenheit einen sehr schönen Berührungspunkt. Vor dem Spiel am Freitag macht er seinen Glaube an die Rettung des 1. FC Magdeburg im Unterhaus deutlich. 

Aktualisiert: 05.02.2026, 22:56
Wolfgang "Paule" Seguin möchte bei aller Sympathie für Fürth am Freitag nur einen siegen sehen: seinen 1. FC Magdeburg.
Wolfgang "Paule" Seguin möchte bei aller Sympathie für Fürth am Freitag nur einen siegen sehen: seinen 1. FC Magdeburg. (Grafik: Imago/Truxa)

Magdeburg - "Da hätte vor drei Wochen zum Rückrundenbeginn wohl niemand dran gedacht, dass der 1. FC Magdeburg so schnell wieder in akute Abstiegsgefahr gerät. Fünf Spiele ohne Niederlage, davon vier Siege, ließen manchen schon von besseren Zeiten träumen.