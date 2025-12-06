kolumne: DREIERKETTE Wolfgang Seguin blickt auf das anstehende FCM-Spiel gegen seinen Sohn Paul
Für Wolfgang "Paule" Seguin ist die Partie des 1. FC Magdeburg bei Hertha BSC besonders. Schließlich dürfte sein Sohn am Sonntag als Mittelfeldspieler der Berliner auflaufen.
Magdeburg - "Auch ich finde: Die Magdeburger haben es in Leipzig vor allem spielerisch ordentlich gemacht. Man hat streckenweise nicht gemerkt, dass der Tabellenzweite der Bundesliga gegen den Zweitliga-Letzten spielt. Das war überraschen für mich. Bloß diese einfachen Tore, die der FCM frisst, dürfen nicht passieren. Und vorne haben die Spieler zwei Hundertprozentige vergeben.