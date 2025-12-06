Für Wolfgang "Paule" Seguin ist die Partie des 1. FC Magdeburg bei Hertha BSC besonders. Schließlich dürfte sein Sohn am Sonntag als Mittelfeldspieler der Berliner auflaufen.

Magdeburg - "Auch ich finde: Die Magdeburger haben es in Leipzig vor allem spielerisch ordentlich gemacht. Man hat streckenweise nicht gemerkt, dass der Tabellenzweite der Bundesliga gegen den Zweitliga-Letzten spielt. Das war überraschen für mich. Bloß diese einfachen Tore, die der FCM frisst, dürfen nicht passieren. Und vorne haben die Spieler zwei Hundertprozentige vergeben.