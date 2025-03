Womit Dariusz Stalmach in der Länderspielpause beim FCM punktet

Dariusz Stalmach wird beim FCM langsam an die Profis herangeführt.

Opole/Magdeburg. - Die Qual der Wahl hatte FCM-Trainer Christian Titz am vergangenen Freitag beim Freundschaftsspiel in Opole (1:1) wirklich nicht. Zahlreiche Spieler fielen ihm verletzungsbedingt aus. Einige andere wurden angeschlagen geschont. Der Kader des Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt für die Partie in Polen war überschaubar. Mit Dariusz Stalmach hätte sogar noch ein weiterer Akteur passen können. Doch der polnische U-Nationalspieler entschied sich bewusst gegen eine mögliche Länderspielreise.