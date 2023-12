Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Außenstürmer Xavier Amaechi möchte sich aktuell nicht öffentlich äußern. So lehnte der 22-Jährige eine Anfrage vor dem Zweitliga-Spiel des 1. FC Magdeburg beim VfL Osnabrück in der vergangenen Woche ab. Und auch nach dem 2:0-Sieg bei den Niedersachsen redete er nicht. Doch der Neuzugang ist weder schüchtern noch arrogant. Vielmehr will der Akteur lieber Taten statt Worte sprechen lassen. Das gilt selbstverständlich auch für das Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr/Sky und Sport1), der sich gestern überraschend von Trainer Dirk Schuster getrennt hat. Das macht die Aufgabe für den Club gewiss nicht leichter.