Beim ersten Training des 1. FC Magdeburg in der neuen Woche waren längst nicht alle Akteure da. Die Volksstimme ordnet die Personallage ein.

Am Nachmittag absolvierten die Blau-Weißen um Abu-Bekir El-Zein (l.) und Falko Michel das erste Training der Woche.

Magdeburg - Beim Trainingsauftakt des 1. FC Magdeburg in dieser Woche fehlte ein Akteur, der sonst häufig mit gelungenen Dribblings überzeugt: nämlich Livan Burcu. Der Club sprach auf Nachfrage der Volksstimme von Belastungssteuerung. Den gleichen Grund nennen die Blau-Weißen fürs Fehlen von Mohammed El Hankouri, der in diesen Wochen bekanntlich für sein Comeback arbeitet. Die beiden waren nicht die einzigen Akteure, die am Montag nicht auf dem Trainingsplatz standen.