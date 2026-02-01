Der Trainer hat immer das letzte Wort. Das machte Steffen Baumgart dem Ex-FCM-Profi Livan Burcu knallhart deutlich. „Noch nicht alle Haare am Sack!“ - so klärte der Union-Coach die heftige Diskussion nach der Niederlage bei Hoffenheim auf.

Der Ex-Magdeburger Livan Burcu bekam von Union-Coach Steffen Baumgart eine ordentliche Standpauke nach der Niederlage bei Hoffenheim.

Magdeburg/Berlin. - Mit dem Schlusspfiff war es beim 1:3 des 1. FC Union bei der TSG Hoffenheim noch lange nicht getan. Denn auf dem Rasen lieferten Union-Coach Steffen Baumgart und der Ex-Magdeburger Livan Burcu noch mal einen Extra-Aufreger. Als sich Burcu seine wärmende Jacke holen wollte, diskutierten beide zunächst nur aufgeregt an der Seitenlinie. Aber als sich Burcu dann einfach auf den Weg zum Mittelkreis machte, marschierte Baumgart hinterher. Wild gestikulierend und mit finsterer Miene machte er seinem Spieler auch verbal deutlich, wer hier der Chef ist.