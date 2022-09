Zugang Bockhorn will mit dem 1. FC Magdeburg in Rostock punkten

Herbert Bockhorn hat im ersten Spiel für den 1. FC Magdeburg überzeugt. Satt ist er aber noch lange nicht und will mit dem Club bei Hansa Rostock nachlegen.

Das sind genau seine Situationen: Geschwindigkeit aufnehmen, dribbeln und Druck machen. Herbert Bockhorn (l.), hier gegen Greuther Fürths Marco John, will die rechte FCM-Seite bereichern.

Magdeburg - Herbert Bockhorn startete bei der Einheit am Mittwochnachmittag relativ geschmeidig ins Training. Bevor der Neuzugang des 1. FC Magdeburg mit seinen Mitspielern auf dem grünen Rasen so richtig loslegte, jonglierte er total gelassen mit dem Ball. Doch der 27-Jährige kann nicht nur ruhig und bequem. Er kann auch abliefern und Vollgas geben. Wie am vergangenen Sonntag beim 2:1-Heimsieg der Blau-Weißen gegen Greuther Fürth. Bockhorn erwies sich als fleißig auf dem Platz, gewann die meisten Zweikämpfe (17) im FCM-Dress und absolvierte zudem 23 Sprints. Kurzum: Der Rechtsverteidiger fügte sich bei seinem Startelf-Debüt nahtlos ins System von Trainer Christian Titz ein.