  4. Mateusz Zukowski: Erfolgsgarant und Risiko für den 1. FC Magdeburg

ES KÖNNTE ZUM PROBLEM WERDEN Diese Gefahr birgt der Lauf von FCM-Knipser Mateusz Zukowski

Der 1. FC Magdeburg hat endlich wieder einen echten Torjäger. Mateusz Zukowski hat in diesen Monaten für viel Freude beim FCM gesorgt. Doch das verursacht ein Risiko – zumindest in der aktuellen Kaderkonstellation.

Aktualisiert: 21.01.2026, 11:08
Steht häufig richtig, bietet Laufwege an und ärgert die Gegner zudem mit seiner Dynamik: Mateusz Zukowski ist beim 1. FC Magdeburg aktuell der Garant für Tore.  (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Ende November nach dem befreienden 3:0 des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg und der langen offensiven Durststrecke zuvor stellte sich eine große Frage. Sie lautete: „Ist beim FCM mit dem Sieg tatsächlich der Knoten geplatzt?“