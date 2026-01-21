ES KÖNNTE ZUM PROBLEM WERDEN Diese Gefahr birgt der Lauf von FCM-Knipser Mateusz Zukowski
Der 1. FC Magdeburg hat endlich wieder einen echten Torjäger. Mateusz Zukowski hat in diesen Monaten für viel Freude beim FCM gesorgt. Doch das verursacht ein Risiko – zumindest in der aktuellen Kaderkonstellation.
Magdeburg - Ende November nach dem befreienden 3:0 des 1. FC Magdeburg gegen Nürnberg und der langen offensiven Durststrecke zuvor stellte sich eine große Frage. Sie lautete: „Ist beim FCM mit dem Sieg tatsächlich der Knoten geplatzt?“