Zurück zur Tabellenspitze: Alexander Bittroff vom 1. FC Magdeburg lebt den Moment

Alexander Bittroff gehört zu den Konstanten und Garanten in der Magdeburger Defensive. Auch dank seiner Leistung stellen die Blau-Weißen eine der stärksten Abwehrreihen in der 3. Liga.

Magdeburg - Alexander Bittroff in Zahlen: 33 Jahre, 1,86 Meter groß, 1483 Einsatzminuten in dieser Drittliga-Saison auf dem Platz, 82 Minuten im Schnitt, drei Tore. Alexander Bittroff in Worten: Innenverteidiger, Garant für eine stabile Defensive. Und Alexander Bittroff in eigenen Worten: „Ich bin ein älterer Hase.“