Zwei Joker-Tore entscheiden FCM-Sieg gegen Münster: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Nach über 500 trost-, weil torlosen Minuten, traf der 1. FC Magdeburg erstmals wieder und siegte am Ende gegen Preußen Münster. Der FCM zeigt sich trotz des ersten Heimdreiers der Saison auffällig nüchtern.
Aktualisiert: 26.10.2025, 17:48
Magdeburg/DUR – Viele Steine fielen am Sonntag von zahlreichen Schultern: Der 1. FC Magdeburg erkämpfte gegen Preußen Münster seinen ersten Heimdreier der Saison und die Ekstase im Stadion kannte kaum Grenzen.