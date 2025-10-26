weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM-Sieg gegen Münster: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Zwei Joker-Tore entscheiden FCM-Sieg gegen Münster: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Nach über 500 trost-, weil torlosen Minuten, traf der 1. FC Magdeburg erstmals wieder und siegte am Ende gegen Preußen Münster. Der FCM zeigt sich trotz des ersten Heimdreiers der Saison auffällig nüchtern.

Von Nico Esche Aktualisiert: 26.10.2025, 17:48
Alexander Breunig lässt zehntausende Jubeln: Der Stürmer verwandelte einen Strafstoß zum 1:0.
Alexander Breunig lässt zehntausende Jubeln: Der Stürmer verwandelte einen Strafstoß zum 1:0. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg/DUR – Viele Steine fielen am Sonntag von zahlreichen Schultern: Der 1. FC Magdeburg erkämpfte gegen Preußen Münster seinen ersten Heimdreier der Saison und die Ekstase im Stadion kannte kaum Grenzen.