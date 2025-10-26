Zwei Joker-Tore entscheiden FCM-Sieg gegen Münster: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Nach über 500 trost-, weil torlosen Minuten, traf der 1. FC Magdeburg erstmals wieder und siegte am Ende gegen Preußen Münster. Der FCM zeigt sich trotz des ersten Heimdreiers der Saison auffällig nüchtern.