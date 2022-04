Zwei Testspieler begleiten den 1. FC Magdeburg ins Trainingslager, ein Trio fehlt

Der 1. FC Magdeburg hat sein Camp an der türkischen Riviera mit zwei neuen Gesichtern im Gepäck aufgeschlagen. Dabei handelt es sich um Ensar Arslan und Moritz-Broni Kwarteng, die beim Drittliga-Tabellenführer zur Probe vorspielen. Im Gegenzug hat ein Trio die Reise nach Side nicht mitangetreten.

Ensar Arslan (rechts) ist einer der unbekannten Akteure bei der Ankunft in der Türkei gewesen. Der 20-Jährige darf beim 1. FC Magdeburg vorspielen.

Side - Am Montagmorgen um 10 Uhr Ortszeit wurden die Drittliga-Profis des 1. FC Magdeburg im Trainingslager in der Türkei zum ersten Mal so richtig gefordert. Bei der zweiten Einheit des Camps standen intensive Spielformen auf dem Programm - und das bei strahlendem Sonnenschein. FCM-Sportchef Otmar Schork beobachtete das Geschehen von der Seitenlinie. Auf zwei Akteure dürfte der 64-Jährige dabei besonders geachtet haben: die Testspieler Ensar Arslan und Moritz-Broni Kwarteng.