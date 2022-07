FCM-Fanhilfe verteilt Broschüren zum Umgang mit Polizei

Magdeburg - Es war der 4. Mai 2019, als hunderte FCM-Fans, die mit einem Sonderzug zum Spiel gegen VfL Bochum angereist waren, von der Polizei am Bahnhof festgehalten wurden. Stundenlang. Die meisten konnten das Spiel nicht mehr im Stadion verfolgen. Damit sich das in dieser Form nicht mehr wiederholt, will der Verein Fanhilfe Magdeburg sorgen.