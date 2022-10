Kommentar zu: Der FCM braucht Konstanz

Ein ausverkauftes Volksparkstadion und klasse Stimmung. Der dreifache deutsche Meister gegen den zweimaligen. Ein Aufsteiger, der dem Ligafavoriten ein 1:1 abtrotzt – die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern war auch für neutrale Zuschauer sehr unterhaltsam.

Überhaupt lässt sich nach einem Drittel der Saison feststellen: Die zweite Liga bereitet grundsätzlich wieder mal riesige Freude. Bereits oft in dieser Serie duellierten sich Traditionsvereine vor fantastischen Kulissen. Kleinere Vereine beeindrucken hingegen, indem sie sich trotz geringer Möglichkeiten behaupten.

FCM in Liga Zwei

So geht es – wie gewohnt – auch in diesem Jahr eng in der Liga zu. Dies zeigt die Tabelle. Und dies zeigen nicht vorhersehbare Spielverläufe. Begeisternde Folgen sind Spannung und packende Partien. All das lässt sich so zusammenfassen: Liga zwei macht bislang Spaß. Aus Sicht des FCM allerdings nicht immer.

Der Mannschaft fehlt es an Beständigkeit. Erfolgserlebnisse sind bislang selten, Rückschläge dagegen häufig. Magdeburgs spielerische Dominanz muss sich noch öfters in Resultaten niederschlagen. Dann kann auch der Club die Liga genießen. Mehr Konstanz wäre jedenfalls bedeutsam, wenn Blau-Weiß auch 2023/2024 Teil dieser wunderbaren Spielklasse sein möchte.