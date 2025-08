Am Flughafen in Seattle kommt es zwischen Sha'Carri Richardson und ihrem Partner zu einem Streit. Kurz darauf wird die 100-Meter-Weltmeisterin festgenommen.

Seattle - 100-Meter-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson ist am vergangenen Wochenende vorübergehend festgenommen worden. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf einen Polizeibericht vom vergangenen Sonntag. Anlass für die Festnahme der US-Amerikanerin über Nacht war der Vorwurf eines Angriffs auf ihren Partner Christian Coleman, der ebenfalls ein Sprinter ist. Der US-Leichtathletikverband wollte sich zu dem Vorfall den Angaben zufolge nicht äußern.

Laut Berichten sollen sich Richardson und Coleman am Flughafen Seattle-Tacoma gestritten haben. Richardson soll Coleman demnach geschubst und am Rucksack gezogen haben. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Sicherheitskontrolle habe deswegen die Polizei hinzugezogen. Den Angaben zufolge verzichtete Coleman auf eine Anzeige und wollte nicht als Opfer gelten. Richardson holte bei der WM in Budapest 2023 Gold über 100 Meter. Bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer lief sie zu Silber und holte die Goldmedaille mit der 4x100-Meter-Staffel.