Im April 2024 brachte Belinda Bencic ihre Tochter Bella zur Welt. Ein gutes Jahr später spielt sie in Wimbledon so gut wie nie zuvor in ihrer Karriere. Auf dem Platz findet sie emotionale Worte.

London - Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz hat als Mutter erstmals das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Knapp 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Bella bezwang die 28-Jährige die Russin Jekaterina Alexandrowa mit 7:6 (7:4), 6:4.

„Es ist großartig, ich bin wirklich stolz auf mich und das ganze Team. Wir haben einen großartigen Job gemacht“, sagte Bencic unter dem Jubel der Zuschauer über ihre Rückkehr als Mutter. „Ich habe große Freude dran, aktuell ist es noch einfach mit ihr zu reisen. Es ist großartig, diese Erinnerungen zu teilen als Familie. Ich mache viel mehr Fotos als zuvor.“

Sie hatte ihre Tochter im April 2024 zur Welt gebracht und war Ende Oktober auf die Profitennis-Tour zurückgekehrt.

Bencic: Ein Traum wird wahr

Bencic war in ihren vorigen acht Anläufen in Wimbledon nie so weit gekommen und dreimal im Achtelfinale ausgeschieden. „Ich bin immer in der vierten Runde hängengeblieben, deshalb war es so wichtig für mich weiterzukommen. Das ist ein Traum, der wahr wird“, sagte sie.

Bencic hatte bei den Olympischen Spielen von 2021 in Tokio die Einzel-Goldmedaille gewonnen.