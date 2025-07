Die 33-jährige Irin gibt sich in sozialen Medien kämpferisch, ihre Behandlung läuft bereits. Die Anteilnahme ist groß, auch Leichtathletik-Kolleginnen wie Gesa Krause und Femke Bol melden sich.

1500-Meter-Europameisterin Ciara Mageean an Krebs erkrankt

Berlin - Die irische Leichtathletin Ciara Mageean, Europameisterin über 1500 Meter, ist an Krebs erkrankt. Das teilte die 33-Jährige bei Instagram mit. „An alle, die mich bisher auf meinem Weg begleitet haben, habe ich eine schwierige Nachricht zu überbringen: Bei mir wurde Krebs diagnostiziert“, schrieb Mageean.

Es sei eine Menge zu verkraften, hieß es weiter. Sie habe bereits mit der Behandlung begonnen und konzentriere sich auf ihre Genesung. Weitere Angaben zur Krebsdiagnose machte Mageean nicht. „Ich danke euch für eure Liebe und eure Kraft. Ich bin bereit, mich dem mit demselben Kampf zu stellen, den ich immer auf die Strecke gebracht habe“, kündigte sie an.

Gesa Krause: „Ich sende dir Liebe und ganz viel Kraft“

Die Anteilnahme unter den Athletinnen und Athleten ist groß. Gesa Krause, die deutsche zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, antwortete unter dem Beitrag: „Es tut mir so leid, das zu hören. Ich sende dir Liebe und ganz viel Kraft.“ Auch die niederländische Olympiasiegerin und Weltmeisterin Femke Bol hinterließ Genesungswünsche.

Mageean wurde 2024 in Rom Europameisterin über 1500 Meter. Zwei Jahre zuvor gewann die Mittelstrecklerin bei der EM in München über diese Distanz die Silbermedaille. 2016 in Amsterdam holte sie als Dritte ihre erste EM-Medaille.