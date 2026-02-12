Vor den Augen von Olympia-Fan Snoop Dogg geht Chloe Kim als große Favoritin in den Halfpipe-Wettbewerb. Doch eine Teenagerin fängt die US-Amerikanerin noch ab.

Livigno - Trotz einer langen Behandlungspause im ersten Run hat sich Snowboarderin Gaon Choi aus Südkorea bei den Olympischen Spielen in Italien die Goldmedaille in der Halfpipe gesichert. Die erst 17-Jährige brach nach ihrem letzten Durchgang in Tränen aus, musste zunächst allerdings noch warten.

Erst wenige Minuten später stand nach dem Sturz der großen Favoritin Chloe Kim fest, dass Choi triumphieren würde. Dabei war sie selbst mit einem heftigen Sturz in den Wettbewerb gestartet. Auch im zweiten Durchgang kam sie zu Fall.

Snoop Dogg und Shaun White dabei

In einem spannenden Wettbewerb konnten neben Choi auch ihr Trainer sowie einige Konkurrentinnen wie die Amerikanerin Maddie Mastro und die Kanadierin Elizabeth Hosking ihre Emotionen nicht verbergen.

Vor den Augen von Rapper Snoop Dogg und dem dreimaligen Olympiasieger Shaun White platzte indes Kims Traum von einem historischen Erfolg: Mit einem weiteren Olympiasieg wäre sie die erste Snowboarderin mit drei Goldmedaillen gewesen.