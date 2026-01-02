Die Playoff-Ränge in der NBA kann das Team des Nationalspielers nur aus der Ferne sehen. Gegen Boston brechen die Kings am Ende ein.

Sacramento - Die Sacramento Kings und Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder haben in der NBA den nächsten Rückschlag erlitten. Gegen die Boston Celtics verlor das Team des Welt- und Europameisters mit 106:120 (61:62) und ist als Tabellen-14. in der Western Conference weit entfernt von den Playoff-Rängen. Nur die Indiana Pacers (6 Siege) haben in der laufenden Saison in Nordamerika weniger Erfolg als die Kings (8).

Schröder kam von der Bank, konnte aber einige Akzente setzen. Der 32 Jahre alte Braunschweiger traf drei Würfe von jenseits der Dreipunkte-Linie. Auch aus der Nahdistanz wusste der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zu gefallen. Sieben von zwölf Versuchen waren erfolgreich.

Sacramento blieb lange Zeit auf Augenhöhe mit dem NBA-Rekordchampion aus Boston. Doch wie häufig in dieser Saison entschied eine kleine Schwächephase des Schröder-Teams im Schlussdurchgang. Innerhalb von drei Minuten zogen die Celtics von 104:100 auf 114:102 davon und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Nur einer traf für die Kings besser als Schröder

Schröder erzielte bei der 26. Niederlage der Kings 18 Punkte und gab zudem sechs Assists. Besser traf für Sacramento lediglich DeMar DeRozan (25 Zähler). Für Playoff-Kandidat Boston war Jaylen Brown mit 29 Punkten erfolgreich.