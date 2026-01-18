Im Spitzenspiel der NBA zeigt Anthony Edwards eine überragende Leistung und geht dennoch als Verlierer vom Feld. Auch der Titelverteidiger muss eine Niederlage akzeptieren.

San Antonio - 55 Punkte von Anthony Edwards haben den Minnesota Timberwolves in der NBA nicht zu einem Sieg im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs gereicht. Beim 126:123 in Texas sicherte Victor Wembanyama mit einem Rebound in den Schlusssekunden den Sieg für sein Team und kam selbst auf starke 39 Zähler. Die Spurs verteidigten durch den Erfolg Rang drei in der Western Conference vor den Timberwolves, die nun auf 15 Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Liga kommen.

An der Spitze der Conference stehen trotz der achten Saisonniederlage die Oklahoma City Thunder. Ohne den weiter verletzten Deutschen Isaiah Hartenstein kassierte der Titelverteidiger ein 120:122 bei den Miami Heat. OKC hatte in den letzten 31 Sekunden noch zwei Gelegenheiten, in Führung zu gehen, aber sowohl Chet Holmgren als auch Alex Caruso trafen ihre Drei-Punkte-Versuche nicht.

Detroit verteidigt Vorsprung auf Boston

In der Eastern Conference verteidigten die Detroit Pistons ihren Vorsprung auf die Boston Celtics. Die Pistons gewannen 121:78 gegen die Indiana Pacers, die Celtics holten ein 132:106 bei den Atlanta Hawks.