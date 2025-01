Melbourne - Auch eine mehr als sechsstündige Regen-Unterbrechung hat Tennisspielerin Tatjana Maria beim Auftakt der Australian Open nicht aus dem Konzept gebracht. Die mit 37 Jahren älteste Spielerin des Einzel-Hauptfelds gewann ihr Erstrundenmatch gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 7:6 (7:3), 6:4. In der zweiten Runde spielt Maria entweder gegen Clara Tauson aus Dänemark oder die Tschechin Linda Noskova.

Das Match war nach 51 Minuten Spielzeit wegen des Unwetters in Melbourne beim Stand von 6:6 im ersten Satz unterbrochen worden. Nach sechseinhalb Stunden Pause ging es mit dem Tiebreak weiter, den Maria klar für sich entschied.

„Ich habe gegessen, geschlafen, gewartet. Man geht von einem Sofa zum anderen, so ungefähr“, berichtete Maria über ihre Aktivitäten in der langen Pause. Außerdem habe sie ihren Kindern, die seit dem Morgen in der Kinderbetreuung waren, „Essen gebracht“.

Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 provozierte mit stark unterschnittenen Bällen bei ihrer Gegnerin viele Fehler und holte sich mit dieser Taktik auch den zweiten Satz. Nach 1:48 Stunden Spielzeit verwandelte Maria ihren fünften Matchball.

Niemeier-Match verschoben

Das Duell der Dortmunderin Jule Niemeier (25) mit der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska wurde für Sonntag wegen des Regens abgesagt und wird vermutlich am Montag nachgeholt.

Am Abend (Ortszeit) greift Alexander Zverev (27) in der überdachten Rod Laver Arena ins Geschehen ein. Der Weltranglistenzweite ist in seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Lucas Pouille (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) klarer Favorit.