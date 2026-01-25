Emma Aicher ist die große Hoffnungsträgerin des deutschen Ski-Teams bei Olympia. Dies unterstreicht sie im letzten Slalom vor den Winterspielen. Dort sind nur zwei Stars schneller als sie.

Spindlermühle - Emma Aicher hat eine famose Olympia-Generalprobe hingelegt und ist im Weltcup-Slalom von Spindlermühle Dritte geworden. Die beste deutsche Skirennfahrerin musste sich bei dem Event in Tschechien nur Siegerin Mikaela Shiffrin und Camille Rast aus der Schweiz geschlagen geben. Während US-Superstar Shiffrin vorzeitig den Gewinn der Disziplinwertung perfekt machte, feierte Aicher ihr drittes Slalom-Podest dieses Winters.

Dazu kommen für die 22-Jährige die Siege in der Abfahrt von St. Moritz und dem Super-G in Tarvisio. Sie hat also bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo gleich in drei Disziplinen Chancen auf Edelmetall und sogar Gold. Selbst im Riesenslalom - ihrer schwächsten Disziplin - gelang ihr in Spindlermühle am Samstag Rang zehn und damit ein Achtungserfolg.

Dürr weiter auf Suche nach der Form

Aicher, die in der Weltcup-Gesamtwertung Platz drei hinter Shiffrin und Rast festigte, hat ihre Topform gefunden - Lena Dürr dagegen schwächelt wie schon in den vergangenen Wochen. Die 34-Jährige landete in Spindlermühle zwar auf dem zehnten Platz und damit nach vier Enttäuschungen nacheinander immerhin wieder in den Top Ten. Von der Form des Saisonstarts mit den Plätzen vier, sieben und zwei aber ist die Olympia-Vierte von 2022 weit entfernt.

Unangefochtene Slalom-Dominatorin bleibt Shiffrin. Als Rekordsiegerin steht sie nun schon bei 108 Siegen. Im Torlauf hat sie 71 Weltcups gewonnen - sie wäre allein mit dieser einen Disziplin in der ewigen Siegerliste die Nummer vier.

Aicher nun in Speed-Events in Crans-Montana

Während die Technikerinnen nun ihren Fokus voll auf Olympia in Cortina richten, stehen am kommenden Wochenende für die Speedfahrerinnen noch eine Abfahrt und ein Super-G in Crans-Montana in der Schweiz an. Dies sind dann für Aicher die letzten Rennen, ehe es zum Saisonhöhepunkt in die Dolomiten geht.