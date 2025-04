Wegen einer Verletzung kann Carlos Alcaraz nicht in Madrid an den Start gehen.

Madrid - Rund einen Monat vor Beginn der French Open plagt sich der spanische Topfavorit Carlos Alcaraz mit einer Verletzung herum. Wegen Problemen an den Adduktoren sagte der Weltranglisten-Dritte seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid ab. Alcaraz hatte sich die Verletzung beim Turnier in Barcelona zugezogen, wo er am Sonntag im Finale gegen den Dänen Holger Rune verloren hatte. Der 21-Jährige klagt zudem über Schmerzen am linken Fuß.

Alcaraz hatte zuletzt das Masters-1000-Event in Monte-Carlo gewonnen und sich in der laufenden Sandplatz-Saison bislang in starker Verfassung gezeigt. Im vergangenen Jahr hatte der Spanier bei den French Open im Finale in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen. Sein Start beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison, das am 25. Mai in Paris beginnt, scheint derzeit nicht gefährdet. Alcaraz wird in seiner noch jungen Karriere immer wieder von Verletzungen ausgebremst.