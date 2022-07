Alle Corona-Tests bei der Tour de France negativ

Chatel - Aufatmen bei der Tour de France: Die obligatorischen Corona-Tests bei den Fahrern am ersten Ruhetag sind allesamt negativ ausgefallen, teilte der Radsport-Weltverband UCI mit.

Die Sorge unter den Fahrern war zuvor groß, nachdem am Wochenende bereits drei Radprofis wegen eines positiven Corona-Tests die Heimreise antreten mussten.

Einmal vor dem Tour-Start in Kopenhagen und an den Ruhetagen waren Corona-Tests für die Fahrer verpflichtend angesetzt. Viele Teams haben aber freiwillig testen lassen, um Infektionen rechtzeitig zu erkennen. Am Sonntag mussten alle Fahrer nach der neunten Etappe ein Testzelt für den Abstrich passieren.

„Es ist immer ein bisschen Angst mit dabei. Es (das Virus, d. Red.) geht herum, das sieht man ja. Der eine oder andere Fahrer ist schon raus. Ich hoffe, dass ich heil hier durchkomme“, sagte der deutsche Straßenrad-Meister Nils Politt vom Bora-hansgrohe-Rennstall und sein Teamchef Ralph Denk ergänzte: „Ich habe versucht, das Thema auszublenden. Wenn das Ergebnis kommt, ist es doch gut und schön.“