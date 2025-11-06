Nach zuletzt guter Form in Paris muss Daniel Altmaier in Metz hinnehmen. Der 27 Jahre alte Tennisprofi unterliegt im Viertelfinale einem Italiener.

Metz - Tennisprofi Daniel Altmaier hat sein erstes Halbfinale bei einem ATP-Turnier in dieser Saison verpasst. Der 27-Jährige aus Kempen verlor im französischen Metz gegen den Italiener Lorenzo Sonego mit 4:6, 6:7 (6:8).

In einer wechselhaften Saison hatte Altmaier zuletzt beim Masters-Turnier in Paris wieder aufsteigende Form gezeigt und das Achtelfinale erreicht. Damit schob er sich in der Weltrangliste auf Position 46 nach vorne. Zuletzt hatte er in dieser Saison im Februar im Viertelfinale eines ATP-Turniers gestanden.