Arizona gleicht in World Series gegen Texas aus

Arlington - Die Arizona Diamondbacks haben in der World Series der MLB ausgeglichen. Der Baseball-Champion von 2001 siegte am Samstag (Ortszeit) im zweiten von sieben möglichen Finalspielen bei den Texas Rangers deutlich mit 9:1.

Einen Tag zuvor hatten die Rangers zum Auftakt knapp mit 6:5 gewonnen. Das dritte Match in der Best-of-seven-Serie findet am Montag (Ortszeit) im Chase Field in Phoenix, der Heimspielstätte der Arizona Diamondbacks, statt.

Während die Texas Rangers noch nie die Meisterschaft gewinnen konnten, holten sich die Arizona Diamondbacks zuletzt 2001 die begehrte World Series. Beide Teams qualifizierten mit einer Wildcard überraschend für die Finalspiele.