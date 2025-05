Doha - Basketball-Weltmeister Deutschland hat auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung im Sommer 2027 in Katar machbare Gegner erhalten. Das Team von Bundestrainer Alex Mumbru bekommt es in der Qualifikation mit Israel, Zypern sowie einem in diesem Sommer zu ermittelnden Gewinner der Playoff-Vorausscheidung zu tun. Dies ergab die Auslosung in Doha.

Der Platzhalter in Gruppe E ist der Sieger der Staffel Kroatien, Norwegen und Dänemark. Die drei besten Teams aus der Vierergruppe erreichen die nächste Stufe - in der auf Deutschland in Lettland und Polen weitere machbare Gegner warten würden.

Alles andere als eine Qualifikation für die WM 2027 (27. August bis 12. September) wäre für den Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder eine gewaltige Enttäuschung. Bei der Auslosung trug Ex-Superstar Dirk Nowitzki die Trophäe auf die Bühne. Nowitzki ist Botschafter des Weltverbandes Fiba.

In diesem Sommer EM in Finnland und Lettland

Europa bekommt insgesamt zwölf der 32 Plätze. Außer mit Deutschland wird fest mit einer Teilnahme des Olympia-Zweiten Frankreich und des Olympia-Dritten Serbien gerechnet. Die Franzosen verfügen in Victor Wembanyama über das größte Talent der Sportart. Für Serbien spielt in Nikola Jokic der derzeit beste Basketball-Profi der Welt.

2023 hatte Deutschland unter Bundestrainer Gordon Herbert völlig überraschend in Manila WM-Gold gewonnen. Vor der WM in zwei Jahren wartet in diesem Sommer noch die EM in vier Ländern. Bei dem am 27. August beginnenden Turnier bestreitet Deutschland die Vorrunde im finnischen Tampere. Die Endrunde ab dem Achtelfinale steigt in der lettischen Hauptstadt Riga. Das deutsche Ziel ist das Finale am 14. September.