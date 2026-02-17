Spektakuläre Sprünge, knappe Entscheidung: Der Norweger Tormod Frostad schnappt sich Olympia-Gold im Big Air und lässt die Favoriten hinter sich.

Livigno - Mit der bemerkenswerten Punktzahl von 195,50 Zählern hat Ski-Freestyler Tormod Frostad aus Norwegen bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Big Air gewonnen. In einem anspruchsvollen und hochklassigen Finale setzte sich der 23 Jahre alte Außenseiter, der bei der WM 2025 in dieser Disziplin lediglich den 37. Platz belegt hatte, knapp vor Mac Forehand aus den USA (193,25 Punkte) und dem Österreicher Matej Svancer (191,25 Punkte) durch.

Maximal hätten die Athleten bei zwei von drei gewerteten Durchgängen 200 Punkte erreichen können. Frostad behielt im letzten Run die Nerven und verdrängte Forehand noch, der vorgelegt hatte.

Für die Starter geht es im Big Air darum, nach einem Sprung über eine große Rampe in der Luft Tricks zu zeigen und dann sicher zu landen. Für die Punktevergabe werden unter anderem der Schwierigkeitsgrad, die saubere Ausführung, die Höhe und die Landung berücksichtigt.