Kopenhagen - Der deutsche Frauen-Vierer fährt bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Kopenhagen um die Goldmedaille. Das Team mit Lisa Klein, Franziska Brauße, Laura Süßemilch und Mieke Kröger qualifizierte sich am Donnerstag mit einer Zeit von 4:11,602 für das große Finale der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. Die Mannschaft, in der mit Klein, Brauße und Kröger noch drei Fahrerinnen vom Olympiasieg 2021 in Tokio stehen, drehte gegen Italien auf dem letzten Kilometer einen Rückstand von mehr als drei Sekunden in einen Sieg. Gegner im Finale am Abend ist Großbritannien.