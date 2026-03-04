Jurickson Profar verliert 15 Millionen Dollar und verpasst die komplette Saison. Was sein erneuter Dopingverstoß für ihn und die Braves bedeutet – und warum die Strafe so hart ausfällt.

Jurickson Profar ist zum zweiten Mal lange wegen Dopings gesperrt worden. (Archivbild)

New York - Baseball-Profi Jurickson Profar ist nach einem erneuten Dopingvergehen für 162 Spiele gesperrt worden. Damit verpasst der 33 Jahre alte Outfielder der Atlanta Braves die gesamte Saison, wie die Major League Baseball (MLB) mitteilte. Zugleich verliert Profar ein Jahresgehalt von 15 Millionen Dollar aus seinem Dreijahresvertrag über insgesamt 42 Millionen Dollar bis 2027. Bei ihm waren ein von außen zugeführtes Testosteron und dessen Metaboliten nachgewiesen worden.

Wiederholungstäter Profar

Da Profar ein Wiederholungstäter ist, fiel die Strafe drastisch aus. Der in Curaçao geborene Profi war bereits Ende März 2025 wegen Dopings für 80 Spiele ohne Bezahlung gesperrt worden und hatte dadurch die Hälfte seines 12-Millionen-Dollar-Gehalts eingebüßt. Damals handelte es sich um das Hormon Choriongonadotropin (hCG), das die Produktion von Testosteron fördert. Profar ist der insgesamt siebte Spieler, der wegen eines zweiten Verstoßes gegen die Dopingregeln für 162 Spiele gesperrt wurde.

Die jetzige Sperre tritt am Freitag in Kraft. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP will Profar noch in Berufung gehen. Profar hatte bei seiner ersten Sperre gesagt, dass er „niemals wissentlich eine verbotene Substanz einnehmen würde“. Die Braves erklärten derweil in einer Stellungnahme, sie seien „unglaublich enttäuscht“ über den positiven Test beim All-Star von 2024.

Auch deutscher Baseball-Profi derzeit gesperrt

In diesem Jahr wurden bereits vier Spieler wegen positiver Tests sanktioniert, darunter der deutsche Baseball-Profi Max Kepler. Der Outfielder war am 9. Januar nach einem positiven Test auf das anabole Steroid Epitrenbolon für 80 Spiele gesperrt worden.