Danny Jansen beginnt eine Partie in der Major League Baseball für die Toronto Blue Jays - und beendet sie im Trikot der Boston Red Sox. Möglich macht dieses Kuriosum eine lange Pause.

Baseball-Profi in einem Spiel für beide Teams aktiv

Das gab es noch nie: Danny Jansen spielte in der Major League Baseball für beide Teams in derselben Partie.

Boston - Kuriosum in der Major League Baseball: Profi Danny Jansen spielte in der Partie zwischen den Toronto Blue Jays und den Boston Red Sox für beide Teams. In Boston war der 29-Jährige vor zwei Monaten als Spieler der Blue Jays aktiv, als die Begegnung wegen Regens unterbrochen wurde.

Im Juli wechselte er dann zu den Red Sox - und lief am Montag in deren Trikot auf, als die Partie schließlich fortgesetzt und beendet wurde. „Immer wenn du Teil der Geschichte dieses großartigen Spiels sein kannst, ist das ziemlich einzigartig“, sagte Jansen. Ärgerlich für ihn: Mit den Red Sox verlor er die Begegnung 1:4.