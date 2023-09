Milwaukee - Damian Lillard spielt zukünftig für die Milwaukee Bucks und hat den Meister von 2021 durch seinen Wechsel schlagartig zu einem Topfavoriten auf den Titel in der kommenden NBA-Saison gemacht. Stunden, nachdem US-Medien am Mittwoch über das spektakuläre Tauschgeschäft von insgesamt drei beteiligten Teams berichtet hatten, machten die Bucks den Deal offiziell.

Der Olympiasieger zählt zu den absolut besten NBA-Profis und wurde deswegen auch ins Jubiläumsteam der 75 besten Profis in der Geschichte der Liga gewählt. Überraschend ist der Wechsel nach Milwaukee, weil Lillard sich klar für die Miami Heat als neues Team ausgesprochen hatte. Dass die Trail Blazers diesem Wunsch seit Monaten nicht entsprechen wollten, war in der NBA ein großes Thema.

Nun spielt der 33 Jahre alte Lillard nach elf Jahren bei den Portland Trail Blazers an der Seite von Giannis Antetokounmpo in Milwaukee. Dort will er die Erfolge feiern, die er in seiner bisherigen Karriere in Portland nicht verbuchen konnte. Laut US-Medien sollen neben den Teams aus Milwaukee und Portland sowie den Phoenix Suns acht Spieler involviert sein. Die Bucks müssen für Aufbauspieler Lillard ihren bisherigen Spielgestalter Jrue Holiday, mit dem vor zwei Jahren der NBA-Titel gewonnen wurde, opfern.

Holiday ist zukünftig in Portland aktiv. Auch Suns-Center Deandre Ayton sowie Talent Toumani Camara wechseln nach Oregon. Die Suns erhalten Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little und Keon Johnson.