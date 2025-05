NBA-Star Franz Wagner will sich nach dem Playoff-Aus mit den Orlando Magic erst einmal Zeit zur Entspannung nehmen. Danach soll es Gespräche über eine Teilnahme an der EM im Sommer geben.

Franz Wagner (r.) war mit Orlando in den Playoffs an Titelverteidiger Boston gescheitert.

Orlando - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann sich einer Teilnahme von Weltmeister Franz Wagner an der Europameisterschaft im Sommer noch nicht ganz sicher sein. Der Berliner kündigte nach dem Erstrunden-Aus mit den Orlando Magic in der NBA Gespräche mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) an.

„Das wird auf jeden Fall besprochen“, sagte Wagner beim Abschluss-Interview der Magic-Spieler zum Saisonende. „Ich liebe es, für mein Land und mit den Jungs in der Nationalmannschaft zu spielen“, betonte Wagner: „Wir haben immer eine großartige Zeit zusammen.“

Wagner will nichts versprechen

Gewiss ist ein Einsatz des 23-Jährigen bei der Endrunde in Lettland, Finnland, Polen und Zypern jedoch noch lange nicht. „Ich hasse es, Dinge zu versprechen“, sagte Wagner. Bis zum Auftakt am 27. August, wenn es für Deutschland in Tampere gegen Montenegro geht, sei noch „eine Menge Zeit“, so Wagner.

Bis dahin will sich Wagner einen Plan machen, „wie ich mich am meisten verbessern kann“, um im kommenden Jahr möglichst nicht schon in der ersten K.-o.-Runde auszuscheiden. Orlando war in fünf Spielen an Titelverteidiger Boston Celtics gescheitert.

Drei Wochen ohne Basketball

Doch zunächst steht beim jüngeren der erfolgreichen Basketball-Brüder Regeneration auf dem Programm. „Die nächsten drei Wochen werden nicht viel mit Basketball zu tun haben“, verriet Wagner mit einem Grinsen: „Erstmal heißt es jetzt, Kopf und Körper zu entspannen.“

Mit dem DBB-Team hatte Wagner nach EM-Bronze 2022 im Folgejahr den WM-Titel geholt. Bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr scheiterte die deutsche Mannschaft im Spiel um Platz drei knapp am erneuten Gewinn von Edelmetall.