Bayern droht Ausfall von Schlüsselspieler Hilliard

Barcelona - Den Basketballern des FC Bayern München droht in den Euroleague-Playoffs ein Ausfall von Schlüsselspieler Darrun Hilliard.

Der 29 Jahre alte Amerikaner verletzte sich beim 67:77 beim FC Barcelona am Schlüsselbein und dürfte den Münchnern in den nächsten Spielen der Barcelona-Serie fehlen. „Wir haben eine sehr schlimme, ernste Verletzung von Hilliard, es sieht nach einem Schlüsselbeinbruch aus. Das zeigt, wie physisch dieses Spiel war“, sagte Bayerns Trainer Andrea Trinchieri.

Man müsse die Verletzung des wichtigen Flügelspielers „zunächst mal verarbeiten“, fügte der Italiener an. Die Bayern verloren am Dienstagabend trotz ordentlicher Leistung beim Hauptrundensieger. In der Serie im Modus best-of-five geht es darum, wer zuerst drei Spiele gewinnt.

Am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport) wird erneut in Barcelona gespielt, dann wechselt die Serie nach München, wo am 27. April das dritte Spiel angesetzt ist. „Mein Team hätte heute zerschmelzen können, die Atmosphäre hier heute war auch nicht wie gewöhnlich. Doch wir sind zurückgekommen und hatten die Chance, auf zwei heranzukommen für das Momentum“, sagte Trinchieri. Bisher hat kein deutsches Team das Final Four der Euroleague, das dieses Jahr in Belgrad steigt, erreicht.