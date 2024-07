Zwei Wochen vor Olympia sind Cinja Tillmann und Svenja Müller in starker Form. Die Beach-Volleyballerinnen gewinnen das Elite-Turnier in Wien - an einem besonderen Tag für Tillmann.

Wien - Die Beach-Volleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben die olympische Generalprobe gewonnen. Die beiden Hamburgerinnen setzten sich in Wien im Finale des Elite-Turniers der Beach Pro Tour gegen die Schweizerinnen Joana Mäder/Anouk Vergé-Dépré mit 2:0 (21:14, 21:18) durch.

Für das Duo war es der erste Sieg in der Turnierserie in dieser Saison. Die WM-Dritten von 2022 rückten damit knapp zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Paris in den Kreis der Medaillen-Kandidatinnen auf.

„Es könnte kein besserer Geburtstag sein“, sagte Cinja Tillmann, die am Samstag 33 Jahre alt wurde. „Wir haben versucht, viel zu kommunizieren, und das hat bestens funktioniert“, meinte ihre Partnerin Svenja Müller.

Lediglich einen Satzverlust mussten das Paar bei diesem Turnier hinnehmen. Die ebenfalls für Olympia qualifizierten Laura Ludwig und Louisa Lippmann waren indes schon in der zweiten Qualifikations-Runde in Wien ausgeschieden.